Italië na vier jaar weer in een recessie

Italië zit na vier jaar weer in een recessie. Dat blijkt uit cijfers over het vierde kwartaal in 2018. Toen kromp de Italiaanse economie voor de tweede keer achter elkaar, berekende statistiekbureau Istat.

Italië is de derde economie van Europa. De recessie in het land is daarom ook een oorzaak voor de stagnerende groei in de Eurozone; in het vierde kwartaal groeide de Eurozone met slechts 0,2 procent.

Politieke onrust

Vorig jaar maart werden de verkiezingen in Italië gewonnen door de rechts-populistische partijen Vijfsterrenbeweging en Lega. De nieuwe eurosceptische regering botste geregeld met Brussel, onder meer over de begroting.

Een eerste begroting werd zelfs afgekeurd omdat Italië het tekort laat oplopen.

De Italiaanse premier Conte zei gisteren op een bijeenkomst in Milaan al uit te gaan van een nieuwe recessie. Hij zei ook meteen te verwachten dat de Italiaanse economie in de tweede helft van 2019 weer aantrekt.