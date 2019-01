Klimaatprotest verspreidt zich over België

In België zijn opnieuw duizenden middelbare scholieren de straat op gegaan om te protesteren tegen het klimaatbeleid van de regering.

De grootste mars is in Brussel, waar duizenden tieners van station Brussel-Noord naar Brussel-Zuid lopen. Met 12.500 betogers is het wel minder druk dan vorige week. Het lijkt erop dat de leerlingen zich hebben verspreid door het land.

In Luik zijn bijvoorbeeld 15.000 mensen op de been en in Leuven enkele duizenden. "Ze demonstreren alleen op verschillende plekken, dichter bij huis en school. Treinkaartjes zijn duur voor de tieners", zegt verslaggever Bert van Slooten.

In Leuven wordt door kinderen van 19 basisscholen gedemonstreerd. "Onze kinderen wilden heel graag naar Brussel gaan, maar sommigen zijn daar nog een beetje te jong voor. Dus kwam het initiatief van hen om zelf een klimaatactie te organiseren", zei een leraar tegen VRT Nieuws.

Ouders

Veel kinderen spijbelen om te demonstreren. Opvallend is dat veel ouders langs de kant van de weg staan om de kinderen te steunen, zegt Van Slooten. "Borden met teksten als merci, sorry en trots op jullie worden omhoog gehouden."

Vandaag schaarden 3400 wetenschappers in België zich achter de scholieren. Ze zeggen dat de klimaatmaatregelen die overal in de wereld, en ook in België, worden genomen mijlenver achterblijven bij wat nodig is.