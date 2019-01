Maker Loeki de Leeuw-filmpje blij dat 'haar kindje' scoort op tv

De comeback van Loeki de Leeuw is gisteravond door ongeveer 1,4 miljoen mensen gezien. Loeki was voor het eerst in vijftien jaar weer op televisie, in het reclameblok voor het NOS Journaal van 20.00 uur. "Toen Loeki in beeld kwam, dacht ik alleen maar 'yes!'. Loeki is toch een beetje mijn kindje", zegt Louise Geesink, de maker van het filmpje.

In het clipje was Loeki te zien als dj. "Dat vond ik wel toepasselijk", zegt Geesink. Want de terugkeer van de reclameleeuw is te danken aan radio-dj Jan-Willem Roodbeen die in zijn programma op NPO Radio 2 een petitie was gestart. Omdat de petitie zo vaak was getekend, bracht de STER Loeki eenmalig terug op tv.

Bekijk hier de comeback van Loeki de Leeuw: