Zeeolifanten zitten dankzij shutdown op populair strand in Californië

Het populaire strand Drakes Beach in Californië is in beslag genomen door een kudde zeeolifanten. Ze nestelden zich op het strand toen er vanwege de shutdown in de Verenigde Staten geen natuurbeheerders in de buurt waren.

Zeeolifanten zijn een grote zeehondensoort en een van de grootste zeeroofdieren ter wereld. Dat ze juist voor Drakes Beach kozen, heeft te maken met het slechte weer in het gebied, waardoor veel stranden in het natuurreservaat in de buurt overstroomd waren. Natuurbeheerders zouden zonder shutdown de dieren met zachte dwang hebben weggestuurd, maar dat is nu niet gebeurd.

De zeeolifanten mogen voorlopig op het strand blijven, omdat ze in deze tijd van het jaar hun jongen ter wereld brengen. Inmiddels is de kudde van zo'n 60 volwassen dieren al uitgebreid met rond de 40 pups. Die worden de komende maanden nog door hun moeder gevoed.

Hulp van experts

De toegangsweg naar strand en de parkeerplaats van Drakes Beach zijn afgesloten. Natuurbeheerders hebben de hulp van experts ingeschakeld om te leren hoe ze met een grote kudde zeeolifanten moeten omgaan. Ook wordt gekeken of er rondleidingen mogelijk zijn voor mensen die dieren van dichtbij willen zien. Grote groepen mensen zijn niet welkom, omdat die de zeeolifanten onrustig kunnen maken.

De shutdown in de VS was het gevolg van een ruzie tussen president Trump en de Democraten over de bouw van een grensmuur met Mexico.

Omdat de overheidsbegroting daardoor niet werd goedgekeurd, ging een deel van het federale overheidsapparaat 35 dagen op slot en kregen zo'n 800.000 ambtenaren geen loon uitbetaald. Nationale parken werden gesloten. De shutdown is tot half februari opgeschort.