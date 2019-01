Nepuniversiteit VS was immigratieval

De Amerikaanse autoriteiten hebben een nepuniversiteit opgezet om fraude met studentenvisa's op te sporen. Acht tussenpersonen zijn opgepakt, honderden 'studenten' kunnen hun verblijfsstatus verliezen.

De University of Farmington was zogenaamd "een levendig en groeiend instituut waar studenten, docenten en staf samen genieten van een uitdagende omgeving". Volgens de website opgericht in de jaren 50, voor Amerikaanse militairen die thuiskwamen uit de oorlog. Een plek met flexibele lesuren, voor "studenten die hun carrière niet willen onderbreken, waar een "innovatief curriculum wordt gecombineerd met afstandsonderwijs".

In feite was UF niet meer dan een website en een kelderkantoortje in een voorstad van Detroit, Michigan, zonder klassen en zonder docenten. Een val waar undercoveragenten sinds 2015 wachtten tot immigratiefraudeurs contact met hen opnamen.

Studenten aanmelden

Het complot begon te lopen toen in februari 2017 een Indiase man contact opnam met de vraag of hij niet kon worden ingeschreven zonder dat hij college hoefde te volgen. In ruil voor een korting op het collegegeld wilde hij bovendien wel andere studenten aanmelden.

In ruil voor 250.000 dollar aan 'studiebeurzen' schreef een groep van acht 'studentenwervers' zo in twee jaar tijd zeker 600 studenten in, voornamelijk uit India. Volgens de aanklacht wisten de 'studenten' dat ze de wet schonden. Zo leverden de acht namaakcijferlijsten.

"Ze deden alsof ze student waren, maar dat was zeker niet het geval", zei een van de agenten die betrokken was bij de list. Het collegegeld was jaarlijks 8500 dollar, maar de studenten hoefden niks te doen voor hun 'opleiding'.

De acht wervers zijn inmiddels opgepakt, ze kunnen 5 jaar cel krijgen. Ook zijn volgens berichten al tientallen illegale immigranten opgepakt, door heel de VS. Zij kunnen worden uitgezet en een inreisverbod krijgen.