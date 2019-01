Gegevens vliegtuigpassagiers vijf jaar in database

Luchtvaartmaatschappijen moeten straks passagiersgegevens gaan verstrekken aan de overheid. Het doel daarvan is om terrorisme en ernstige criminaliteit te voorkomen en op te sporen. "Als we beter weten waar en wanneer criminelen en terroristen reizen, dan hebben we ze ook sneller te pakken", zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De gegevens komen terecht bij een nationale 'passagiers informatie eenheid' en worden opgeslagen in een gesloten datasysteem. Grapperhaus benadrukt dat privacybelangen en veiligheidsbelangen nauwkeurig zijn afgewogen voor dit wetsvoorstel.

Godsdienst

De informatie van passagiers mag vijf jaar worden bewaard. Luchtvaartmaatschappijen mogen bijzondere persoonsgegevens, zoals etnische afkomst of godsdienst, niet delen. De speciale eenheid komt onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De 'passagiers informatie eenheid' mag informatie delen met de politie en het Openbaar Ministerie. Alleen onder strikte voorwaarden mogen gegevens uitgewisseld worden met andere landen.

Europese afspraken

Het wetsvoorstel vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn in de Europese Unie. Nederland wilde liever een bewaartermijn van twee jaar, in plaats van vijf jaar, maar was in de minderheid.

De Tweede en Eerste Kamer moeten eerst nog stemmen over het wetsvoorstel van de minister.