Winterweer veroorzaakte op veel plaatsen overlast op de weg

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie @RWSverkeersinfo

Ondanks de vele ongevallen is deze donderdagochtendspits niet ontspoord qua filelengte. We tellen zo'n 250 km op dit moment. Puntje van aandacht is de gladheid en de mist: (link: https://t.co/IP3JSQ4lYp) https://t.co/RNXdCE9r97