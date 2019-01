Scholen Bangkok dicht door extreme luchtvervuiling

Bangkok is gehuld in zo'n dikke laag smog dat de 400 scholen in de Thaise hoofdstad zijn gesloten en mensen wordt geadviseerd binnen te blijven. Drones en brandweerauto's spuiten water in de lucht in de hoop dat de luchtvervuiling daardoor vermindert.

Journalist Annelie Langerak woont al 12 jaar in Bangkok en noemt de situatie ongekend. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Luchtzuiveraars zijn overal uitverkocht en speciale filters voor airconditioning zijn nauwelijks nog te krijgen. Iedereen draagt speciale mondkapjes. Die houden zelfs de allerkleinste vervuilende deeltjes tegen."

De ongeveer 400 scholen in de stad zijn in ieder geval tot het einde van de week gesloten. "Maar dat merk je niet direct aan het verkeer op de weg. Het is net zo druk als gisteren, toen de scholen nog open waren."

Vieze lucht

Vooral ouders met jonge kinderen houden zich aan het advies om binnen te blijven, maar dat helpt volgens Langerak niet altijd. "Veel Thai wonen in huizen die je niet goed kunt afsluiten, de vieze lucht komt gewoon binnen. Dat geldt ook voor veel kantoren, daar is de situatie ook niet zo heel veel beter dan buiten. Binnen blijven werkt alleen in een huis dat je goed kunt afsluiten en wanneer je een luchtzuiveraar kunt vinden én betalen."