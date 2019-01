Tekenaar Jan Kruis (Jan, Jans en de kinderen) krijgt eigen museum

Jan Kruis, vooral bekend van zijn strip Jan, Jans en de kinderen, krijgt zijn eigen museum in Orvelte. Het is de bedoeling dat het museum in mei open gaat.

"Het wordt het leukste en vrolijkste museum van Nederland", zegt Leontine Kruis, dochter van de beroemde striptekenaar. "We hebben er heel veel zin in. Mijn vader kan het helaas niet meer meemaken, maar hij had het heel leuk gevonden. We kunnen zijn werk op deze manier laten zien."

Jan Kruis overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Naast het tekenen van stripverhalen introduceerde hij ook Sint Pannekoek; een pannenkoekenfeest dat jaarlijks op 29 november wordt gevierd.

Crowdfunding

Al in 2008 waren er plannen voor een Jan Kruis Museum. Lange tijd lukte het niet om een geschikte locatie te vinden en ontbrak het geld. Eind vorig jaar kwam de zaak in een stroomversnelling; in museumdorp Orvelte bleek een pand beschikbaar. De initiatiefnemers begonnen een crowdfundingsactie om de benodigde 50.000 euro binnen te halen.

Dat bedrag is er nog niet. "Maar er is wel genoeg binnen om een begin te maken en daar zijn we heel dankbaar voor", zegt Kruis tegen RTV Drenthe.

Naast een museum komt in het pand ook een ruimte waar kinderen de rode 'jeweetwel-kater' of 'Jeroen poep aan je schoen' kunnen leren tekenen.