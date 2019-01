Lange hete zomer bezorgt Unilever topjaar, wel minder omzet

Voedings- en verzorgingsconcern Unilever heeft een sterk maar ook een bewogen jaar achter de rug. Het bedrijf boekte een omzet van 51 miljard euro, vijf procent minder dan in 2017. Dat kwam deels door de verkoop van de margarine-divisie. De nettowinst explodeerde echter naar 9,8 miljard euro, een stijging van meer dan 50 procent.

De markt kende wel heel verschillende gezichten. In Europa leidde de lange warme zomer tot een piek in de ijsverkopen. In Latijns-Amerika zorgden de hyperinflatie in Argentinië en de sociale onrust in Brazilië voor minder omzet. In Azië daarentegen was er weer sterke groei, vooral in India.

"De marktomstandigheden waren het hele jaar uitdagend, vooral in de tweede helft. Geld dat minder waard werd en stijgende prijzen zetten de vraag van consumenten onder druk", zegt topman Alan Jope. Groei dit jaar heeft voor Unilever "de hoogste prioriteit".

Veel gebeurd

Het afgelopen jaren is er veel gebeurd bij Unilever.

De ombouw van het Brits-Nederlandse bedrijf naar een Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Rotterdam ging niet door. Dat was onder meer het gevolg van de discussie in Nederland over afschaffing van de dividendbelastingsdiscussie en verzet van Britse aandeelhouders. En het boegbeeld Paul Polman stapte op en gaf het stokje over aan Alan Jope.

Onder druk van ontevreden aandeelhouders werd de divisie Spreads (margarine, boters en broodsmeersels) verkocht. Spreads was een van de oude pijlers van Unilever.

Op de beurs worden de cijfers met gemengde gevoelens ontvangen, onder meer door de lager dan verwachte omzetgroei. Het aandeel stond bij de opening op een verlies van 3 procent.