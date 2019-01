Zinkgat in Florida verraadt tunnel naar bank

De tunnel leidde vanuit bosjes in de berm naar de bank, een afstand van zo'n 45 meter. Bij de ingang werden een kleine generator en wat elektrische draden gevonden.

"Dit soort dingen ken ik alleen uit films", zei een verbaasde FBI-woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk wie de tunnel heeft aangelegd of wanneer. De bank meldt dat er nog niets was gestolen.