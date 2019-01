Wekdienst 31/1: oppassen voor gladheid en prinses Beatrix is jarig

Goedemorgen! Het heeft vannacht verder gesneeuwd. Als je op pad moet, check dan even de situatie op de weg: mogelijk is het glad. De NS rijdt wel weer volgens de gewone dienstregeling. Verder vandaag: een spannende dag voor chroom-6-slachtoffers en prinses Beatrix is jarig.

In het noorden kan nog wat lichte sneeuw vallen. Vanuit het zuiden wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 1 tot 4 graden bij een matige zuidoostenwind. In de nacht naar vrijdag gaat het weer enige tijd sneeuwen.