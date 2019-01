Antwoorden voor slachtoffers chroom-6: 'Zij wisten dat het foute boel was'

Volgens Ivak gebeurde dat schuren in slechte omstandigheden: "We kregen geen mondkapjes en ook geen duidelijke uitleg. Als onze werkdag er tegen 17.00 uur op zat, kwamen er mannen in witte pakken om te meten. Zij wisten dat het foute boel was, maar ons is nooit iets verteld."

Tijdens het werk had Ivak veel last van de stofwolken van het schuren. "Ik snoot vaak mijn neus en dan kwam er bloed uit. Ook was mijn keel opgezet, ik kon bijna niet meer slikken, het was alsof er brandnetels in zaten." Ondanks die omstandigheden bleven de meeste mensen er werken. "We moesten wel, want als we zouden stoppen of niet zouden verschijnen, werd onze uitkering meteen stopgezet."