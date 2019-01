Guaidó: Venezolaanse oppositie sprak in geheim met legertop

De Venezolaanse oppositie heeft in het geheim overleg gevoerd met de legertop en de leiding van de veiligheidsdiensten. Dat zegt de zelfverklaarde president Juan Guaidó in een opiniestuk in The New York Times.

"Het terugtrekken van de militaire steun aan het bewind van meneer Maduro is cruciaal om de veranderingen binnen de regering door te voeren. En de meerderheid van de mensen in het leger is het ermee eens dat de toestand in het land onhoudbaar is", schrijft Guaidó. Hij wil amnestie aanbieden aan militairen die niet schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid.

Guaidó zegt dat hij 15 was toen Hugo Chávez de macht greep in Venezuela. Toen duidelijk werd dat Venezuela onder Chávez een totalitaire staat werd, is hij naar eigen zeggen bij het studentverzet gegaan. "Dezelfde generatie broeders en zusters staan nu aan mijn zijde", schrijft Guaidó. Volgens hem wil 84 procent van de Venezolanen af van Maduro.

Exodus

Guaidó schrijft verder over de humanitaire crisis in zijn land. Hij wijst erop dat er extreme medicijnen- en voedseltekorten zijn en dat veel kinderen ondervoed zijn. "Deze tragedie heeft geleid tot te grootste exodus in de geschiedenis van Latijns-Amerika, met drie miljoen Venezolanen die nu in het buitenland wonen."

Hij zegt verder dat hij VN-secretaris-generaal Guterres en hulporganisaties heeft opgeroepen om humanitaire hulp te sturen. "Dit is net zo noodzakelijk als werken aan begrip en verzoening. Onze kracht en de redding van Venezuela ligt besloten in eenheid", schrijft Guaidó.

Nieuwe ambassadeurs

Guaidó zegt internationaal veel steun te krijgen. "Meer dan 50 landen hebben mij erkend als interim-president of hebben de Nationale Assemblee als de wettige leiding van het land erkend." Hij zegt ook dat hij is begonnen met het benoemen van nieuwe ambassadeurs.

Guaidó zegt dat hij voor een vreedzame overgang aanhoudende steun nodig heeft van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Lima Groep, een samenwerkingsverband van 14 landen op het Amerikaanse continent.

De Amerikaanse vice-president Pence reist morgen naar de staat Florida, waar de grootste Venezolaanse gemeenschap in de VS woont. Daar wil hij mensen oproepen om Guaidó te steunen.