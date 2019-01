Groeien of niet groeien: hoe staat de economie ervoor?

Beurzen kregen het in het najaar ook in de gaten en begonnen aan de afdaling. Oplopende spanningen en confrontaties in de handel en het brexit-rumoer versterkten de afbrokkeling.

Het R-woord valt: recessie dreigt. Geen groei maar krimp en dat twee kwartalen op rij. De VS zou dit voorjaar op een recessie afstevenen, hoe lekker het nu deels ook nog loopt. Of het zo'n vaart loopt valt nog te bezien, maar de economie is door alle geopolitieke spanningen en ontregelende handelspolitiek kwetsbaar geworden. De Amerikaanse centrale bank heeft in elk geval besloten om tegen de verwachtingen in de rente voorlopig niet verder te verhogen.

Tegenwind

Duitsland is een van de eerste landen die met cijfers komt over de economie. Het was en wordt minder. De Duitse economie, de grootste van Europa en een soort motor voor de rest, heeft in de laatste twee kwartalen flink gas teruggenomen. In 2018 groeide de Duitse economie met maar 1,5 procent, terwijl in oktober nog gerekend werd op 1,8 procent. In drie maanden tijd is het weer dus omgeslagen en raakt het bewolkt. Voor dit jaar is de verwachting daarom ook laag, nog maar een procentje groei schiet er over.

Weliswaar groeide de Duitse economie tien jaar op rij, de langste groeiperiode in meer dan 50 jaar, maar "de tegenwind steekt op, vooral uit de wereld om ons heen", vindt economieminister Peter Altmaier. "De steekwoorden zijn brexit, handelsconflicten en de internationale belastingpolitiek".

Ook Frankrijk schakelt terug. De 'gele hesjes' mogen dan al twee maanden zorgen voor onrust, ze zijn niet de schuld van de groeivertraging. De economie groeide in 2018 met 1,5 procent, iets minder dan eerder verwacht. Voor dit jaar is de Franse regering minder somber dan de Duitse. Er wordt gerekend op 1,7 procent groei.

Fier overeind

De groeiramingen gaan omlaag. Op zich geen drama, want groei is nog altijd groei, alleen wordt het dus minder. Het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) hadden dat in december ook al aangegeven: de economie draait goed, maar het wordt minder uitbundig, het hoogtepunt is voorbij, zo werd gezegd.

Desondanks staan de Nederlandse groeicijfers vooralsnog fier overeind. Nederland groeit al vier jaar op rij harder dan het gemiddelde in de eurozone. Voor dit jaar rekent het CPB op 2,2 procent, DNB op 1,7 procent groei, aanzienlijk beter dus dan de oosterburen.

Of die cijfers reëel zijn is nog even afwachten, het CBS komt pas op 14 februari met de eerste ramingen.