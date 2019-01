Doden door extreme kou in VS, leven in midwesten ligt grotendeels stil

In de VS zijn zeker tien mensen omgekomen door extreem winterweer. Op sommige plaatsen zijn temperaturen beneden de -40 graden Celsius gemeten.

In een deel van het midwesten van de VS is het leven grotendeels tot stilstand gekomen. Scholen, winkels en overheidsinstanties zijn dicht en de postbezorging ligt stil. Ook het vliegverkeer is ontregeld. Duizenden vluchten zijn geannuleerd.

De vrieskou levert ook indrukwekkende beelden op: