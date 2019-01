Loeki de Leeuw weer even op tv, initiator vindt het 'geweldig'

Dat Loeki de Leeuw weer te zien was, is het gevolg van een actie van radio-dj Jan-Willem Roodbeen. Die startte vijf dagen geleden in zijn ochtendprogramma op NPO Radio 2 een petitie om de mascotte te laten terugkeren. Die is inmiddels bijna 20.000 keer getekend.

Roodbeen vindt het Loeki-filmpje "geweldig". Dat de reclameleeuw een rol als dj had, kan bijna geen toeval zijn, zegt hij. "We weten uit betrouwbare bron dat Loeki net zoveel van muziek houdt als wij van Loeki."

Dat het filmpje van vanavond langer was dan andere Loeki-filmpjes, maakte het voor Roodbeen nog leuker. "Als het maar tien seconden had geduurd, terwijl Loeki zo lang niet te zien was, denk je: is dit het nou? Nu zijn mensen er echt voor gaan zitten. Ik heb nog nooit met zo veel spanning op een reclameblok gewacht."

7000 filmpjes

Loeki de Leeuw verdween in 2004 van de Nederlandse tv. Hij was sinds 1972 te zien tussen de reclames van de ster. In totaal werden er meer dan 7000 Loeki-filmpjes gemaakt. Het filmpje van vanavond was nog nooit uitgezonden. Een STER-woordvoerder noemde het eerder "een cadeautje aan alle mensen die de petitie hebben ondertekend".

Of de reclameleeuw definitief terugkeert, valt nog niet te zeggen: daarover neemt de STER naar verwachting volgende maand een besluit. Roodbeen heeft vertrouwen in een goede afloop, zegt hij. "We weten dat ze er serieus naar kijken. Anders hadden ze dit vanavond ook niet gedaan."