Slachtoffer explosie Den Haag opnieuw geopereerd, vader nog in coma

De man die dit weekend acht uur onder het puin lag na een gasexplosie in Den Haag is opnieuw geopereerd. Hij werd net als bij de eerste operatie aan zijn been geholpen. Volgens de broer van het slachtoffer is de operatie is succesvol verlopen.

De situatie van de twee andere slachtoffers - zijn ouders - is onveranderd, schrijft Omroep West. De hoop bestond dat de vader vandaag uit zijn coma gehaald kon worden, maar dat is uitgesteld. Naar verwachting wordt hij donderdag uit zijn slaap gehaald.

De moeder wordt donderdag geopereerd aan interne verwondingen. De drie gezinsleden liggen in verschillende ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam.

De explosie was zondagmiddag. Gisteren kwamen beelden van de ontploffing naar buiten: