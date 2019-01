'IJsselmeerziekenhuizen niet failliet door duur Duits medicijn'

De IJsselmeerziekenhuizen zeggen dat zij niet failliet zijn gegaan door het kopen van dure Duitse medicijnen. Al die middelen worden vergoed door de verzekeraars, zeggen zij. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bevestigt dat daarvoor een beschikking is afgegeven.

De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk werden op 25 oktober failliet verklaard. Er was een tekort van 4,5 miljoen euro.

Volgens onderzoekscollectief Follow The Money gingen de ziekenhuizen ondanks de penibele situatie door met inkopen van dure medicijnen en hulpmiddelen in Duitsland. Dat zou hen een vergelijkbaar bedrag hebben gekost.

Speciale regeling

Maar in een verklaring zeggen de failliete ziekenhuizen dat driekwart van de geneesmiddelen de afgelopen tijd op de gewone manier is vergoed. De ziekenhuizen en de verzekeraars waren het over de rest oneens, maar toezichthouder NZA heeft daarvoor een speciale regeling getroffen. Daardoor kan alsnog 1 miljoen euro apart worden gedeclareerd, staat in de verklaring.