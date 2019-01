'Nadat ik had gehoord over het kinderpardon had ik een hele fijne nacht'

Honderden 'gewortelde' kinderen mogen naar alle waarschijnlijkheid toch in Nederland blijven. De vier coalitiepartijen bereikten daarover gisteravond een akkoord. Blijdschap dus bij de kinderen en hun familie vandaag.

Een van hen is de 12-jarige Gohar uit Armenië, die 10 jaar in Nederland woont. Ze lag al in bed toen ze het goede nieuws hoorde. "Mijn vader riep mij toen ik al bijna in slaap was gevallen", vertelt ze aan het NOS Jeugdjournaal. "Hij zei dat ze een kinderpardon gingen geven en toen was ik heel blij. Daarna had ik een hele fijne nacht."

In totaal zijn er zo'n 700 kinderen die in aanmerking komen. De verwachting is dat zo'n 90 procent uiteindelijk mag blijven. Gohar hoopt natuurlijk dat ze daarbij zit. "Ik weet niet of iedereen mag blijven, maar ik heb hoop dat ik dat wel mag. Omdat ik best wel lang in Nederland woon."