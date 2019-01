'Kindervriend' misbruikte zeker 23 jonge slachtoffers op camping

De hoofdverdachte in een kindermisbruikzaak op een camping in Duitsland heeft de afgelopen tien jaar zeker 23 kinderen misbruikt, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onder hen zijn twee jongens. Volgens de politie heeft hij zijn slachtoffers ook gebruikt voor het maken van kinderporno.

Het misbruikschandaal, dat zich afspeelde in Lügde in Noordrijn-Westfalen, kwam gisteren aan het licht. Vandaag gaf de politie op een persconferentie meer details.

Bij de hoofdverdachte, een man van 56 uit Lügde, zijn ruim 13.000 foto's en filmpjes in beslag genomen, die op 400 cd-roms stonden. Op het materiaal zijn volgens de politie zeker duizend misdrijven te zien. Er wordt rekening mee gehouden dat het aantal misbruikte kinderen hoger ligt dan 23.

Opdrachtgever

De opdracht voor het vervaardigen van kinderporno kwam van een man van 48 uit Stade, in de buurt van Hamburg. Hij kocht het materiaal van de hoofdverdachte. Volgens de politie heeft hij als enige een bekentenis afgelegd.

De derde verdachte, een man van 33, woonde niet ver van Lügde. Hij kwam met de hoofdverdachte in contact via het dark web, het verborgen deel van internet. Hij zou hebben geholpen bij het maken van de beelden.

Berekenend

Volgens de politie ging de hoofdverdachte berekenend te werk. Hij stond op de camping bekend als kindervriend en maakte vaak uitstapjes met de kinderen. De laatste jaren had hij de voogdij over een pleegdochter, die hij gebruikte om kinderen mee te lokken.

In dat verband onderzoekt de politie ook de rol van jeugdzorg. Er waren signalen dat er dingen mis waren met de pleegdochter, maar onderzoek leverde niets op. Het Duitse Openbaar Ministerie bekijkt of er fouten zijn gemaakt.

Nederland

De kinderen die zijn misbruikt komen volgens de politie uit Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Maar de Duitse recherche sluit niets uit omdat kinderpornonetwerken meestal internationaal zijn.