Britse autoriteiten: brokstukken van vliegtuigje Sala gevonden

De Britse autoriteiten hebben voor het eerst brokstukken gevonden die waarschijnlijk afkomstig zijn van het vliegtuigje dat vorige week met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala aan boord verdween boven Het Kanaal. Aan de Franse kust zijn twee zitkussens aangespoeld.

Het toestel dat de 28-jarige Sala vanuit Nantes naar Cardiff in Wales bracht, verdween vorige week halverwege de vlucht van de radar. Er werd een zoekactie opgezet, maar tot dusver was niets van het vliegtuigje of de inzittenden teruggevonden.

De Britse overheidsinstantie die vliegtuigongelukken onderzoekt (AAIB), zegt dat delen van kussens werden gevonden bij het plaatsje Surtainville aan de Franse noordkust.

Zoektocht gaat verder

De AAIB gaat voor de kust daar nu ook onder water zoeken naar brokstukken, op de plekken waar het toestel overheen is gevlogen. Die zoekactie begint dit weekend en duurt naar verwachting drie dagen, schrijven Britse media.

De zoektocht naar Sala en de piloot van het vliegtuigje werd vorige week donderdag flink afgeschaald, maar de AAIB is wel blijven zoeken. Ook de familie van de Argentijnse voetballer zoekt nog en gaat nu opnieuw samenwerken met de Britse overheid.

Bij de wedstrijd Arsenal tegen Cardiff City werd gisteren een eerbetoon gebracht aan de vermiste voetballer. De Argentijn was net overgestapt van FC Nantes naar Cardiff City, een transfer waarmee 17 miljoen euro was gemoeid. De spits had gisteravond zijn debuut voor de Britse club moeten maken.