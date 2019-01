Harbers: nieuwe afspraken zijn minder uitnodigend voor asielzoekers

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft goede hoop dat de nieuwe afspraken in de coalitie over het kinderpardon langdurig verblijf van afgewezen asielzoekers in Nederland tegengaan. In het debat over het akkoord in de coalitie zei hij dat hij "goed uit de voeten kan" met de afspraken.

Hij benadrukte dat er geen nieuw kinderpardon meer komt en dat dat alleen al de hoop bij veel mensen moet temperen. En hij noemde het ook heel belangrijk dat de zogenoemde discretionaire bevoegdheid verdwijnt.

Op kritische vragen van PVV-leider Wilders erkende Harbers dat niemand "de ultieme oplossing heeft die honderd procent van de gevallen van langdurig verblijf kan verhinderen". Maar mensen die zich blijven verzetten, kunnen alleen nog naar de rechter en dan is er geen ander oordeel meer mogelijk, stelde Harbers.

Discretionaire bevoegdheid

De staatssecretaris heeft voortaan niet meer de discretionaire bevoegdheid om in schrijnende gevallen iemand die eigenlijk niet voor een vergunning in aanmerking komt alsnog te laten blijven. In een vroeg stadium van de procedure kan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel een soortgelijke weging maken.

Maar Harbers verwacht dat er weinig schrijnende gevallen meer zullen zijn. "En schrijnende omstandigheden die ontstaan na een negatieve uitspraak in hoger beroep kunnen geen grond meer zijn voor verblijf." De staatssecretaris erkent dat hijzelf altijd politiek verantwoordelijk blijft voor de werkzaamheden van de IND.

Hij zei dat er gedurende de herbeoordeling van de dossiers van 'gewortelde' kinderen, die al langere tijd in Nederland verblijven, geen gezinnen zullen worden uitgezet.

De linkse oppositie heeft gemengde gevoelens over de afspraken in de coalitie. De PVV vindt dat het kabinet illegaliteit beloont en partijleider Wilders zegde daarom het vertrouwen in het kabinet op.