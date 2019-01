Rapper Boef krijgt 1,5 jaar rijontzegging en boete opgelegd

Rapper Boef mag van de rechter anderhalf jaar niet achter het stuur zitten vanwege levensgevaarlijk rijgedrag. Ook moet hij 6500 euro storten in een fonds voor verkeersslachtoffers.

De rapper van 25, die eigenlijk Soufiane Boussaadia heet, plaatste in 2016 een filmpje waarin hij op de snelweg bijna 300 kilometer per uur reed.

Volgens de rechter heeft hij de weg als racebaan gebruikt en hadden er ongelukken kunnen gebeuren. Daar komt bij dat hij geliefd is bij een jong publiek en een voorbeeldfunctie heeft.

Meer overtredingen

Nadat het filmpje online was verschenen nam de politie in september 2016 de auto van Boef in beslag. Uit de rittenregistratie van de auto bleek dat de rapper nog meer snelheidsovertredingen had gemaakt. Zo zou hij in Tilburg eens 165 kilometer per uur hebben gereden binnen de bebouwde kom.

"Dit soort snelheden hoort thuis op een circuit", zei het Openbaar Ministerie bij een vorige zitting. "Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd." De aanklager had een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van 2,5 jaar tegen Boef geëist.

Al vaker veroordeeld

Boussaadia is al vaker veroordeeld. Hij kreeg in het verleden taakstraffen voor het beschadigen van een politieauto en het beledigen van een agent. Ook zat hij al eens vast omdat hij zijn achterban opriep te komen vechten in Tilburg-Noord.

Rapper Boef is een van de artiesten in Nederland met de meeste streams op Spotify. Hij kwam in december vorig jaar nog in het nieuws omdat hij cadeaus had uitgedeeld in een asielzoekerscentrum.