Cel en tbs voor huisarts die meisjes misbruikte en filmde

Een 38-jarige huisarts uit Leiden is veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens seksueel misbruik. Hij pleegde ontucht met zijn dochtertje vanaf haar tweede en later ook met twee vriendinnetjes van haar.

Ook maakte hij heimelijk tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in de behandelkamer en pleegde hij daarbij ontuchtige handelingen met zeven minderjarige patiëntes. Hij maakte kinderporno en had die ook in bezit.

Beroepsverbod

De rechtbank in Den Haag achtte vandaag vrijwel alle aantijgingen van het Openbaar Ministerie tegen de man bewezen. Na zijn straf volgt nog een beroepsverbod van vijf jaar.

De straf is iets lager dan de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die het OM had geëist. Dat komt omdat ontucht met één vriendinnetje van zijn dochter volgens de rechter niet was bewezen, schrijft Omroep West.

De man gaf het maken de filmpjes eerder toe, maar ontkende ontucht te hebben gepleegd.