Sjoerd den Daas wordt de nieuwe NOS-correspondent in China

Sjoerd den Daas (32) wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in China. Hij volgt Marieke de Vries op, die in april als correspondent de overstap maakt naar de Verenigde Staten.

De afgelopen vier jaar was Den Daas in China werkzaam als correspondent voor onder meer BNR, RTL en het Financieele Dagblad. Daarvoor werkte hij op de redactie bij RTL Nieuws/RTL Z.

Den Daas ziet uit naar zijn nieuwe baan en naar de samenwerking met NOS-correspondent Garrie van Pinxteren. "Van kleine opmerkelijke verhalen in de Chinese binnenlanden tot het grotere politieke machtsspel waarmee de kaarten op het wereldtoneel opnieuw worden geschud: ik zie het als een geweldige uitdaging om die verhalen voor de NOS te gaan vertellen."

"Zoveel mensen, zoveel verhalen", zegt Den Daas. "De 1,4 miljard Chinezen weten je keer op keer te verrassen. Vaak in positieve zin, soms in negatieve zin. Vervelen doet het in ieder geval nooit."

Volgens chef buitenland Dick Jansen combineert Den Daas het vermogen om snel te schakelen op verschillende platformen met veel ervaring en kennis van China. "Gelet op het belang van China en Aziƫ in de nieuwsvoorziening van de NOS hebben we met hem een prima opvolger van Marieke."