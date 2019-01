Vijf maanden proeftijd van de baan

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in het plan van minister van Sociale Zaken Koolmees om de proeftijd voor werknemers te verlengen van twee naar vijf maanden.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien er niets in.

Minder flex

Steeds minder mensen in Nederland hebben een vast contract bij hun werkgever. Het kabinet wil dat veranderen door het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen. Eind vorig jaar presenteerde minister Koolmees daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Die draait om een tiental maatregelen, met als doel dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers een vast contract aan te bieden.

Misbruik

Het voorstel om de proeftijd naar vijf maanden te verlengen stuitte op veel verzet. Zo waarschuwden vakbonden en deskundigen dat die regeling misbruikt kan worden door werkgevers de de langere proeftijd beschouwen als een verkapt kort contract.

Ook het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, liet zich uit over deze maatregel. Het roept de Kamer op de maatregel weg te stemmen.

Kritiek

De regeringspartijen lijken gevoelig voor de kritiek. Morgen, in het debat over de WAB, zullen zij de minister laten weten tegen dit voorstel te stemmen, omdat de grotere kans op een vaste baan niet opweegt tegen het risico van misbruik. Overigens stond het voorstel in geen van de verkiezingsprogramma.

Andere voorstellen uit de WAB kunnen wel steun verwachten van regeringspartijen. Zo krijgen werkgevers een extra mogelijkheid om iemand te ontslaan, en krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding. Ook wordt het voor bedrijven veel minder aantrekkelijk om met zogeheten payrollers aan het werk te gaan.