Rutte niet bij debat over kinderpardon

Het debat over het kinderpardon in de Tweede Kamer wordt gevoerd met staatssecretaris Harbers en zonder premier Rutte. De oppositie in de Tweede Kamer wilde dat ook Rutte aan het debat zou meedoen. Toen het debat op het punt van beginnen stond, zei PVV-leider Wilders dat ook de premier, "als hoeder van het regeerakkoord" er bij moet zijn.

GroenLinks, PvdA, SP, Denk, 50Plus, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie sloten zich daarbij aan. Maar de regeringsfracties vinden de aanwezigheid van Rutte niet nodig. Volgens hen is het kabinet genoeg vertegenwoordigd als alleen staatssecretaris Harbers er is. Het verzoek van de oppositie werd daarop door de meerderheid afgewezen.

De coalitie bereikte gisteren na dagenlang overleg een akkoord over het kinderpardon, waarmee een crisis was afgewend. Afgesproken is onder meer dat een groep van 700 'gewortelde' kinderen opnieuw wordt beoordeeld. De verwachting is dat het overgrote deel van hen alsnog in Nederland kan blijven.

Verder kwamen de partijen onder meer overeen dat het kinderpardon zoals dat tot nu toe gold met onmiddellijke ingang wordt beƫindigd. De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende gevallen van de regels af te wijken verdwijnt. Daarvoor in de plaats krijgt het hoofd van de IND een soortgelijke bevoegdheid.