Maduro: geen verkiezingen, wel onderhandelen

De Venezolaanse president Maduro biedt aan om met de oppositie te onderhandelen "in het belang van de vrede en de toekomst van Venezuela". Maar verkiezingen komen er niet. Oproepen daartoe van andere landen noemt hij chantage. In een interview met het Russische staatspersbureau RIA zei hij: "Als de imperialisten verkiezingen willen, moeten ze wachten tot 2025."

Intussen probeert de oppositie de druk op Maduro te vergroten om op te stappen. Vorige week woensdag waren er grote demonstraties. Bij de protesten vielen tientallen doden, honderden mensen zijn opgepakt. Oppositieleider Guaidó, de parlementsvoorzitter die zichzelf tot interim-president heeft uitroepen, heeft de Venezolanen gevraagd om ook vandaag massaal de straat op te gaan en het vertrek van Maduro te eisen.

Maatregelen tegen Guaidó

Het conflict tussen de twee is gisteren verder op scherp gezet toen het hooggerechtshof, dat op de hand van Maduro is, Guaidó verbood het land te verlaten. Ook worden op verzoek van de aanklager de banktegoeden van Guaidó bevroren.

In het interview zei Maduro dat anderen bij de onderhandelingen kunnen bemiddelen. Hij denkt daarbij aan Mexico, Uruguay, Bolivia, het Vaticaan en Rusland.

Russische steun in dank aanvaard

De Russische regering steunt Maduro en heeft grote belangen in het Zuid-Amerikaanse land dat in een diepe crisis zit. Gisteren liet Rusland weten bezorgd te zijn over de Russische miljardenleningen die uitstaan bij de Venezolaanse regering.

Door Amerikaanse sancties mogen bedrijven in de Verenigde Staten geen zaken meer doen met het staatsoliebedrijf in Venezuela, terwijl normaal gesproken zo'n veertig procent van de olie wordt geëxporteerd naar de VS.

In het interview verzekerde Maduro dat hij de financiële verplichtingen aan schuldeisers als Rusland en China zal nakomen. Ook bedankte hij de Russische president voor zijn steun. "Poetin geeft ons op alle mogelijke manieren steun en dat nemen we in dankbaarheid aan."