Advocaten willen opheldering over kraken cryptofoons

Advocaten eisen opheldering van het OM over een onderzoek naar mobieltjes van criminelen. Strafpleiters vermoeden dat niet computerexperts van de politie ervoor hebben gezorgd dat rechercheurs konden meelezen in cryptofoons, maar dat dit lukte doordat een criminele informant hun de code gaf.

De advocaten stellen dat justitie in dat geval het bewijs onrechtmatig heeft verkregen. De advocaten leggen daarmee een bom onder een van de grootste rechercheonderzoeken waarmee de politie honderden verdachten achter de tralies probeert te krijgen.

De politie Oost-Nederland sprak in november op een persconferentie van een Europese primeur. Voor zover bekend was het de politie nooit eerder gelukt om in te breken op de speciale mobieltjes van criminelen.

Geheime chatberichten

De politie verklaarde dat ze tijdens een witwasonderzoek op het chatprogramma IronChat was gestuit. Dankzij de 'operatie Goliath' kon de politie live meelezen in 258.000 geheime chatberichten van criminelen.

De advocaten vermoeden dat de politie niets over een criminele tipgever heeft willen zeggen, om die persoon te beschermen tegen wraakacties van andere criminelen. Daarom zou zijn gezegd dat de eigen digitale experts erin waren geslaagd het programma te ontsleutelen, schrijft RTV Oost.

Strafpleiter Robert Speijdel zegt daarover nu opheldering te eisen bij justitie. "Let wel: ik weet niet of het klopt, maar ik wil het wel uitgezocht zien."

Witwasvermoedens

Mocht blijken dat justitie op onjuiste gronden - dus niet op grond van witwasvermoedens, maar op basis van de informatie van een criminele informant - bewijzen heeft verzameld, dan kan dat volgens de raadsman gevolgen hebben voor de strafzaak.

"Zo kan het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard, waardoor het niet tot vervolging mag overgaan. En het kan ook ertoe leiden dat bepaalde bewijzen niet mogen meetellen", stelt advocaat Speijdel.

Verklikkers

Het onderzoek veroorzaakte grote onrust in de onderwereld. Criminelen kregen het vermoeden dat er verklikkers actief waren en er waren aanwijzingen voor dreigende liquidaties.

Daarop besloot de politie in te grijpen en werd een persconferentie belegd. Daarbij werd benadrukt dat de recente successen het gevolg waren van een sterk staaltje van hightech speurwerk door de politie.

Op de persconferentie meldde de officier van justitie dat het onderzoek is opgestart omdat er aanwijzingen waren dat een bedrijf uit Elst cryptofoons verkocht aan criminele organisaties. Ze benadrukte toen dat de operatie is uitgevoerd "binnen de strikte kaders van de wet, na voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris".

De eerste strafprocessen zijn intussen begonnen. Zo moeten meerdere drugshandelaren uit de regio Enschede zich voor de rechter verantwoorden.