Drie Iraakse vluchtelingen opgepakt in Duitsland om plannen aanslag

Drie Iraakse vluchtelingen zijn in de Noord-Duitse plaats Meldorf gearresteerd wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag. De mannen werden vanochtend vroeg van hun bed gelicht.

De verdachten zijn twee mannen van 23 jaar oud en een van 36 jaar oud. Ze zijn sinds de herfst van 2015 in Duitsland. De politie had hen al maanden in het vizier, omdat het vermoeden bestond dat ze om religieuze redenen een aanslag wilden plegen.

Twee van hen zouden bezig zijn met het maken van een bom met buskruit uit vuurwerk. Ze zouden op internet hebben gezocht naar instructies en probeerden een ontsteker te kopen in Groot-Brittanniƫ. De derde verdachte wordt gezien als handlanger.

Nog geen doelwit

De drie hadden nog geen doelwit uitgekozen voor hun aanslag, zeggen de Duitse autoriteiten. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie wilden de mannen in eerste instantie online vuurwapens kopen, maar zagen ze daar uiteindelijk vanaf.

Vervolgens bedachten de mannen dat ze beter een aanslag konden plegen met een voertuig. Een van hen nam daarop rijlessen.

Of de drie verdachten banden hebben met terroristische organisaties, wordt nog onderzocht.