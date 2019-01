Loeki de Leeuw vanavond even terug op tv

Loeki de Leeuw keert vanavond eenmalig terug op de televisie. In het reclameblok voor het Achtuurjournaal zit een filmpje met het reclameleeuwtje dat nog niet eerder is vertoond.

Een woordvoerder van de STER heeft dat gezegd in het radioprogramma Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2. Dat programma begon bijna een week geleden een petitie om de reclameleeuw te laten terugkeren op tv.

Zaterdag was die petitie al meer dan 10.000 keer ondertekend, waarna de STER beloofde serieus te gaan nadenken over nieuwe filmpjes met Loeki. Inmiddels hebben nog enkele duizenden mensen de petitie ondertekend. Dat is voor de STER de reden om vanavond eenmalig het filmpje uit te zenden.

Gemeenschapsgeld

Het overleg over een echte terugkeer van de leeuw met de rode manen gaat intussen door, zei de woordvoerder van de STER. "Maar het gaat natuurlijk wel om gemeenschapsgeld. Met alles wat wij als STER opbrengen kan de NPO weer mooie programma's maken, dus we moeten er goed over nadenken."

De filmpjes van vroeger opnieuw gebruiken is geen optie. "Die kwaliteit is helaas niet goed genoeg om op televisie uit te zenden", aldus de woordvoerder. "Daarom willen we goed nadenken of we Loeki laten terugkeren en hoe."

Asjemenou

De avonturen van Loeki de Leeuw waren tussen 1972 en 2004 te zien tussen de reclames van de STER. Ze duurden maar een paar seconden en regelmatig ging er dan iets mis. Daarom zei het leeuwtje vaak 'Asjemenou'. In totaal werden er meer dan 7000 filmpjes gemaakt.