Zware spits, aangepaste dienstregeling en gladheid: het gaat sneeuwen

NS en ProRail zetten 20 procent minder treinen in dan op een normale werkdag. Treinen die normaal elk kwartier rijden, rijden nu op veel plekken elk half uur. Elke tien minuten een trein, wordt vandaag elke vijftien minuten een trein.

In de Randstad krijgt de ochtendspits vermoedelijk te maken met de sneeuw. Daarom wordt er een zware spits verwacht. In het noorden en noordoosten van het land gaat het later op de dag sneeuwen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid.

De organisatie zet 1200 mensen in bij de gladheidsbestrijding. "Samen met 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers werken zij continu om de snelwegen sneeuwvrij te krijgen en de gladheid te bestrijden. Met al dit materieel leggen de strooiwagens binnen twee uur 10.000 km af om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, te bestrijden tegen gladheid", aldus Rijkswaterstaat. Op een speciale website is te zien waar is gestrooid en waar momenteel wordt gestrooid.

Ook geeft de organisatie nog andere tips: