Soulzanger James Ingram (66) overleden

In Amerika is soulzanger James Ingram op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vriendin en muziekpartner Debbie Allen via Twitter bekendgemaakt.

Ingram was al langere tijd ziek, hij leed aan kanker. In Nederland was hij vooral bekend door het nummer Yah Mo B There, een duet met Michael McDonald, waarmee hij in 1984 een Grammy Award won.

Andere bekende nummers van zijn hand zijn Baby, come to me met Patti Austin en Somewhere Out There met Linda Ronstadt. Ingram was veertien keer genomineerd voor een Grammy Award.