Minister Blok houdt vertrouwen Kamer ondanks fouten bij steun Syrische rebellen

Minister Blok van Buitenlandse Zaken houdt het vertrouwen van de Tweede Kamer ondanks missers en onduidelijkheden in het dossier over hulp aan Syrische strijdgroepen. Nieuwsuuronthulde onder meer dat de hulpgoederen ook bij terreurgroepen terechtkwamen en bij gevechtshandelingen werden gebruikt.

De SP diende een motie van wantrouwen in tegen Blok. De partij vindt dat door het geven van hulpgoederen zoals pick-uptrucks het internationaal recht geschonden lijkt, "omdat er oorlogshandelingen mee zijn verricht". De motie werd gesteund door PVV, Partij voor de Dieren en Denk, die samen 42 van de 150 Kamerzetels hebben.

Staatsgeheim

Blok weigerde in het Kamerdebat informatie te geven over de rebellengroepen waarvoor de hulpgoederen waren bestemd. Het hulpprogramma is sinds 2015 staatsgeheim, zei Blok. Maar het Kamerstuk waarin dit staat lijkt niet te bestaan. Het is in ieder geval nog niet boven water. Wanneer het programma precies het zware stempel 'staatsgeheim' kreeg blijft dus onduidelijk.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zette in november zelf per ongeluk een aantal documenten online met daarin namen van gesteunde Syrische groeperingen. De stukken werden snel weer verwijderd, maar Kamerleden hadden ze inmiddels al gedownload. Ook de journalisten van Nieuwsuur en Trouw hebben de documenten in handen.

Gevangenisstraf

Op het lekken van staatsgeheimen staat een hoge gevangenisstraf. CDA-Kamerlid Van Helvert wil weten of deze Kamerleden en journalisten nu strafbaar zijn als ze iets over de inhoud ervan zeggen. Blok zei dat hij dat aan het Openbaar Ministerie overlaat.

In april hoopt Blok meer duidelijkheid te kunnen geven over het lek bij zijn ministerie. Ook zal Blok de Wob-documenten dan weer online plaatsen, dit keer zonder de staatsgeheime informatie.