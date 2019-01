Lagerhuis wil alternatief voor kwestie Ierse grens, May moet terug naar Brussel

Het Britse Lagerhuis heeft met een kleine meerderheid het amendement aangenomen dat erop aanstuurt dat de 'backstop' uit het brexit-akkoord wordt geschrapt. 317 parlementariërs stemden voor het Brady-amendement en 301 tegen. Dat betekent dat premier May opnieuw naar de Europese Unie zal gaan om te proberen de onderhandelingen over de deal te heropenen.

May kreeg de noodzakelijke steun van een groep Conservatieve parlementariërs die bij de stemming over het oorspronkelijke akkoord op 15 januari tegen stemden. Het akkoord, waarover twee jaar was onderhandeld, werd toen verworpen met een grote meerderheid.

Nieuwe kans

"Een stem voor het Brady-amendement is een stem om de premier de kans te geven te laten zien of ze een akkoord kan bereiken waarmee we kunnen instemmen. Zo niet, dan voelen we ons er niet aan gehouden", verklaarde de groep in aanloop naar de stemming.

Deze uitkomst wordt gezien als een kleine overwinning voor premier May, waarmee ze tijd koopt. Ze zal de EU erop wijzen dat het parlement haar steunt in haar poging de deal open te breken. In een eerste reactie zei ze dat het nu duidelijk is dat er een weg is die kan leiden tot een aanzienlijke, solide meerderheid in het Lagerhuis om de EU met een akkoord te verlaten.

De backstop is het grootste pijnpunt in de brexit-onderhandelingen. Hier leggen we uit wat het is: