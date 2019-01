OM eist celstraf tegen boer met drugslab in schuur

Argwaan kreeg hij pas na ruim anderhalf jaar, in de zomer van 2016, toen hij 's nachts een verdacht geluid hoorde en bij de schuur ging kijken. Een voor hem onbekende man zette een pistool tegen zijn hoofd. "Hij vroeg me naar binnen te gaan en zei: want je hebt vrouw en kinderen en daar kan elke dag wat mee gebeuren."

De boer was in tranen toen hij in de rechtbank zijn verhaal deed. Hij zei dat hij twee keer voor het politiebureau heeft gestaan om een melding te doen. "Maar ik durfde niet."

Zoutzuur en zwavelzuur

Na een anonieme tip werd het drugslab in januari 2017 ontdekt. Een specialist van de politie legde in de rechtszaal uit dat aan de roest op bijvoorbeeld de deurklink te zien was dat er al langere tijd drugs gemaakt werden. Het zoutzuur en zwavelzuur dat gebruikt wordt voor speed, tast namelijk langzaam alles aan wat in de ruimte staat.

Ook stonden er nog vele tientallen vaten met in totaal 10.000 liter aan afvalstoffen. Dat wijst er volgens de deskundige op dat er voor zeker drie miljoen euro aan speed gemaakt is. Een deel van de afvalstoffen is daarnaast mogelijk geloosd in het riool. Tot twee keer toe waren er verdachte chemische lozingen waarbij alles wees naar het adres van de boer.