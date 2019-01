Vakbonden verwachten nog lang problemen bij Belastingdienst

"Er wordt heel veel niet gedaan bij de Belastingdienst en daardoor missen we gewoon belastinginkomsten. Er liggen miljarden voor het oprapen." Dat zegt Mieke van Vliet van vakbond FNV Overheid over de problemen bij de fiscus.

Deze week is er ophef over aangiften van kleine en middelgrote bedrijven die door een personeelstekort bij de Belastingdienst niet goed gecontroleerd worden. Staatssecretaris Snel zei daar vandaag over dat de aangiftes met het allerhoogste risico wel degelijk gecontroleerd worden.

"Ze kunnen niet alles controleren en moeten dan keuzes maken, zo gaat het al jaren", zegt Van Vliet. "Ze draaien aan wat knoppen en dan komt daar iets uit: dit wordt wel gecontroleerd en dat niet."

Meer problemen

Het mkb-incident is maar een van de problemen bij de Belastingdienst. Zo kwam eerder naar buiten dat er grote problemen zijn bij de inning van erf- en schenkbelasting.

"Er is gewoonweg te weinig personeel voor de hoeveelheid werk", zegt Albert van der Smissen van de NCF, de vakbond voor medewerkers van de Belastingdienst. Dat uit zich volgens hem ook bij de inning van de bpm, de belasting op auto's die in Nederland een kenteken krijgen.

"Er wordt geschrapt in personeel dat op de bpm wordt ingezet, waardoor ondernemers die auto's invoeren eigenlijk heel veel vrijheid krijgen. Ze ontwijken belasting op een manier die nog net legaal is."

Nieuwe medewerkers

De Belastingdienst gaat proberen om dit jaar 3000 nieuwe medewerkers aan te trekken. Maar dat zal nog moeilijk worden, denkt Van der Smissen. "Je moet mensen wel fatsoenlijk betalen. En we zijn niet concurrerend genoeg met grote bedrijven die personeel weglokken. Je merkt dat jonge mensen die binnenkomen na één, twee jaar vertrekken omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen."

"Ondertussen zijn het de bestaande medewerkers die het allemaal moeten opknappen", zegt Mieke van Vliet van de FNV. "De werkdruk is hoog. Er wordt wel wat geautomatiseerd, maar dat gaat zo langzaam. Ook komen er nieuwe werknemers binnen die eigenlijk onder de opleidingseis zitten. En hen opleiden kost ook veel tijd. Ze moeten de komende tijd door die zure appel heen bijten. Dat gaat nog jaren duren."

'Steeds minder controles'

Ook belastingadviseurs zijn niet blij met de problemen bij de fiscus. "Het is al jaren een glijdende schaal naar beneden en dat blijft doorgaan", zegt Pieter Vos van administratiekantoor Kop of Munt. "We doen duizenden aangiften per jaar en het aantal dat terugkomt voor controle loopt elk jaar terug."

"Wij vullen alles netjes in en dan is het ronduit frustrerend als je ziet dat 'boeven' er wel mee wegkomen", zegt Vos. "Mijn medewerkers worden er moedeloos van. De Belastingdienst kan wel inzetten op meer IT en big data, maar ze moeten de buitendienst niet vergeten. Bij de bedrijven langsgaan, het handwerk."