'Verleider' na privacy-ophef DWDD: 'Had genuanceerder gekund'

BNNVARA, de omroep die De Wereld Draait Door uitzendt, zegt dat de makers in de uitzending van vanavond terugkomen op het privacy-item.

Kunstmest en een vlaggetje

Een van de zaken die gisteren werden besproken en weerlegd, ging over de gevolgen van het kopen van kunstmest en het wonen in een moslimbuurt. "Stel, je woont in een wijk met veel moslims en je koopt kunstmest voor je tuin", zei 'verleider' George van Houts gisteravond. "Dan krijg je een vlaggetje omdat je mogelijk terrorismeplannen hebt." Iedereen wordt 'bij voorbaat verdacht', betoogde hij verder. "Een levensgevaarlijke omdraaiing van onze rechtsstaat."

In werkelijkheid kunnen geheime diensten AIVD en MIVD niet zomaar iemand afluisteren of volgen op internet. Daarnaast kijken er twee toezichthouders mee bij wat ze doen. Daar worden wel eens fouten gemaakt, maar het is volgens de toezichthouders niet zo dat de diensten structureel de wet overtreden.

Over dit fragment zegt De Ket nu dat dit als voorbeeld werd gebruikt voor iets waarvan ze niet weten hoe het zit: "We weten niet precies hoe wij worden geprofileerd."

Gechargeerd

Al met al erkent De Ket dat "sommige uitspraken iets waren gechargeerd". Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij en de andere 'verleiders' "theater maken over iets wat leeft in de samenleving". "Wij provoceren altijd een klein beetje om de discussie los te maken en dat doen we ook zelf bewust."

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde vanmorgen verbaasd op de uitspraken die het vijftal bij DWDD deed. De Ket heeft de minister en haar partner uitgenodigd om naar de voorstelling te komen, daarna pas wil hij het gesprek aangaan en bij de AIVD langskomen.