Spaanse OM eist jaar cel tegen treiterende PSV-fans

Toenmalig premier Rajoy van Spanje sprak z'n afschuw uit over het "zieke gedrag" van de fans. De daders werden in Nederland opgespoord en PSV gaf een aantal fans stadionverboden tussen de een en drie jaar. Clubdirecteur Gerbrands zei kort na het incident dat de daders spijt hadden van hun actie en dat een van hen zijn baan was kwijtgeraakt vanwege het incident.

Wanneer de Spaanse rechter uitspraak doet tegen de drie verdachten is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of ze een eventuele gevangenisstraf daadwerkelijk moeten uitzitten. In Spanje hoeft een celstraf van twee jaar of minder meestal niet te worden uitgezeten als iemand niet eerder is veroordeeld.