Fabrikant van computergame FIFA stopt in België met verkoop van 'punten'

De Amerikaanse game-maker Electronic Arts (EA) stopt in België met de verkoop van punten voor de populaire voetbalgame FIFA. Met die punten kunnen gebruikers van het spel pakketten met voetballers kopen.

De Belgische Kansspelcommissie ziet de verkoop als gokken, omdat de kopers niet weten welke spelers ze kopen. De commissie stelt de verkoop van deze pakketten op een lijn met verrassingspakketten in andere games: zogenoemde loot boxes of virtuele schatkistjes.

Bij het parket in Brussel loopt een onderzoek naar de verkoop van deze schatkistjes door game-makers. Ook de verkoop door EA van FIFA-punten wordt onderzocht.

Niet mee eens

EA is het niet naar eigen zeggen niet eens met de "interpretatie" van de wet door de Belgische autoriteiten, en zegt te "zoeken naar meer duidelijkheid hierover". Dat neemt niet weg dat het bedrijf nog deze week stopt met de verkoop van punten.

Met de verkoop van virtuele schatkistjes wordt veel geld verdiend. EA zegt dat de verandering geen "wezenlijke" impact heeft op zijn financiële prestaties.

In september stopte gameontwikkelaar Blizzard in België om dezelfde redenen met de verkoop van schatkistjesvoor de games Overwatch en Heroes of Storm.

Nederland

In Nederland zijn de FIFA-punten van EA nog wel te koop, hoewel ook de Nederlandse Kansspelautoriteit vindt dat de verkoop van deze schatkistjes in strijd is met de kansspelregels. Enkele bedrijven geven geen gehoor aan een eis van de Kansspelautoriteit om de verkoop te staken.

De Kansspelautoriteit wil er niets over kwijt en zegt dat het onderzoek naar de verkoop van schatkistjes nog loopt.