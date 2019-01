Snel: risicovolle aangiften worden wel degelijk gecontroleerd

Staatssecretaris Snel vindt dat de ophef over gebrekkige controle van de Belastingdienst op aangiften van het midden- en kleinbedrijf berust op een misverstand. Zaterdag meldde Trouw dat tienduizenden risicovolle aangiften niet worden gecontroleerd en dat de overheid daardoor veel geld misloopt. Het leidde tot Kamerbrede kritiek.

In het vragenuur benadrukte Snel dat alle aangiftes eerst geautomatiseerd op risico's worden beoordeeld. Daarna worden de aangiften met de hoogste risico's allemaal, stuk voor stuk, gecontroleerd. Gevallen met minder hoge risico's kunnen nog steeds extra worden bekeken. "We moeten niet het beeld scheppen dat er mensen zijn die risicovolle constructies toepassen, die ook door ons herkend worden, die niet aan onze toetsing onderhevig zijn."

Meer extra controleurs

De 25.000 aangiftes, waar het in Trouw over gaat, hebben volgens Snel niet het hoogste risico. Het grootste deel van die aangiften wordt niet nader gecontroleerd, maar dat kan later alsnog gebeuren, zei de staatssecretaris. Snel benadrukte dat elk jaar dit soort besluiten worden genomen. Hij erkende wel dat hij graag extra controleurs bij de Belastingdienst wil hebben en dat er nog steeds vacatures zijn. "Maar als wij alle 680.000 aangiften in het mkb zouden moeten controleren, zou ik misschien 100.000 extra medewerkers moeten aannemen en dat wil ik niet."

SP-Kamerlid Leijten zei dat ze paf staat. Volgens haar worden de mkb'ers "door jarenlang wanbeleid" niet genoeg gecontroleerd, terwijl bijvoorbeeld mensen die te veel huurtoeslag ontvangen "gigantische navorderingen" krijgen. PvdA-Kamerlid Nijboer vindt dat de staatssecretaris de zaak bagatelliseert en ook Kamerleden van coalitiepartijen maken zich zorgen over "het knullige beeld".