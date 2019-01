Vijf mensen opgepakt om dambreuk Brazilië

De Braziliaanse politie heeft vijf mensen opgepakt vanwege de dambreuk bij een ijzermijn in het zuidoosten van Brazilië van afgelopen vrijdag. Daarbij kwamen zeker 65 mensen om het leven. Nog altijd worden 279 mensen vermist. Het is niet waarschijnlijk dat zij nog levend worden teruggevonden.

De verdachten zijn twee hoge managers van mijnbouwbedrijf Vale en een derde medewerker van het bedrijf, van wie niet duidelijk is welke functie hij heeft. Ook twee ingenieurs die namens het Duitse inspectiebureau TÜV Süd aan het werk waren in de mijn zijn opgepakt. Zij testten onlangs nog de veiligheid van de dammen bij de mijn.

De autoriteiten van de staat Minas Gerais hebben naast de vijf arrestaties ook zeven huiszoekingsbevelen uitgevaardigd vanwege verdenking van moord, valsheid in geschrifte en milieudelicten.

Volledige medewerking

Mijnbouwbedrijf Vale heeft beloofd mee te werken met het onderzoek. De financieel directeur zegt dat het bedrijf alles doet wat het kan, variërend van het betalen van geld aan nabestaanden tot aan forse investeringen om alle dammen van het bedrijf veiliger te maken.

Of dat genoeg is, is maar de vraag. Veel Brazilianen vragen zich af of Vale zich wel serieus bezighoudt met de veiligheid. Drie jaar geleden stortte ook al een Braziliaanse dam in, toen bij een ijzermijn die mede door Vale werd geëxploiteerd. Negentien mensen kwamen om.

Een paar dagen na de dambreuk is de schade aan het ecosysteem goed zichtbaar: