Rotterdamse tieners nemen vuurwapen mee naar school

Een 14-jarige en een 15-jarige jongen uit Rotterdam zijn opgepakt, omdat ze een vuurwapen mee naar school hadden genomen.

De school in Rotterdam-Zuid werd gisteren getipt door de moeder van de 14-jarige jongen. Ze meldde dat haar zoon het afgelopen weekend het wapen thuis had gepakt en mogelijk had meegenomen naar school.

Kluisje

De school waarschuwde daarop de politie. Agenten haalden de jongen en een 15-jarige klasgenoot uit de klas. In de kluisjes en bij de fouillering van de twee vonden de politiemensen niets. Uiteindelijk kwam het wapen uit de tas van de 15-jarige jongen tevoorschijn.

Behalve de jongens zijn ook de ouders van de 14-jarige opgepakt om uit te zoeken van wie het wapen is, schrijft RTV Rijnmond.