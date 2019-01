Drie jaar cel geëist voor fraude met paardenvlees in Gelders slachthuis

Voor fraude met paardenvlees is tegen de directeur van slachthuis Van Hattem in Dodewaard drie jaar celstraf geëist. Volgens de aanklager heeft de 52-jarige eigenaar paardenvlees gemengd met snijresten rundvlees en in de handel gebracht als puur rundvlees.

Daarbij ging het om gehakt, maar ook om diepvries- en magnetronmaaltijden. Tegen het bedrijf eiste de officier van justitie ook een boete van 150.000 euro.

Pakbonnen

Volgens de officier hebben het slachthuis en de eigenaar zich met onjuiste facturen, productspecificaties en pakbonnen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie stelt dat de slachterij op grove wijze het vertrouwen van de consument heeft geschonden, schrijft Omroep Gelderland.

Tegen een tussenhandelaar uit Doesburg is een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een boete van 75.000 euro. Hetzelfde geldt voor een vrieshuis in Olst.

De werkwijze bij Van Hattem kwam aan het licht na het Europese paardenvleesschandaal in 2013.