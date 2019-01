Brandbom verwoest redactie Franse regionale radiozender

De studio en redactieruimten van de Franse radiozender France Bleu Isère in Grenoble zijn in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest door brand. Omdat er twee brandhaarden waren en de deur was opengebroken, gaat het station uit van opzet.

Politie en justitie bevestigen het vermoeden van brandstichting. Wie erachter zit is niet bekend. Het station heeft geen bedreigingen ontvangen en er is ook geen boodschap achtergelaten.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar door rook- en waterschade zijn de studio's onbruikbaar geworden. Om toch te kunnen uitzenden, heeft France Bleu Isère tijdelijk onderdak gevonden bij collega-zender Radio France.