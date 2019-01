Man (78) opgepakt voor leveren wapen aan aanslagpleger Straatsburg

De Franse politie heeft vijf mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag in Straatsburg op 11 december, melden Franse media. Bij die aanslag in de buurt van een kerstmarkt kwamen vijf mensen om het leven en vielen elf gewonden.

Onder de aangehouden mensen is volgens het Franse tijdschrift Le Point een man van 78 die verdacht wordt van het verkopen van het wapen aan de aanslagpleger. Politie en justitie hadden hem al in het vizier vanwege het illegaal handelen in wapens.

Ook vier familieleden van de man zijn opgepakt, onder wie zijn 34-jarige neef. Die zou hebben gefungeerd als tussenpersoon tussen de dader en zijn oom.

Wat de rol van de drie andere verdachten is, die tussen de 32 en 65 jaar oud zijn, is niet duidelijk.

Doodgeschoten

De vermoedelijke dader van de aanslag in Straatsburg, de 29-jarige Chérif Chekatt, werd na een klopjacht van twee dagen doodgeschoten in Straatsburg. Hij hield zich verborgen in een pakhuis en was daar door buurtbewoners gezien, die de politie tipten.

Chekatt handelde uit jihadistische motieven: zijn vader verklaarde tegenover de zender France 2 dat hij aanhanger was van de ideeën van Islamitische Staat. Ook hoorden omstanders hem 'Allahoe Akbar' roepen. IS eiste de aanslag na de dood van Chekatt op.