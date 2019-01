Drie doden gevonden in Belgisch drugslab, net over de grens

In Belgisch Limburg zijn vannacht drie doden gevonden in een bedrijfshal. De loods in Eksel was waarschijnlijk ingericht als drugslab. De identiteit van de doden is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen.

Eksel ligt vlak over de grens, zo'n 35 kilometer onder Eindhoven. In de buurt van de bedrijfshal hing een vreemde geur, waarna de straat werd afgesloten. Hulpdiensten en gespecialiseerde bedrijven zijn bezig met metingen in de bedrijfshal.

Volgens de Belgische krant het Belang van Limburg had de Belgische politie een tip uit Eindhoven gekregen over de loods. Het parket in Hasselt kan dat niet bevestigen. Het onderzoek loopt en waarschijnlijk is pas rond de middag iets meer duidelijk, zegt een woordvoerder.

Mogelijk dat de drie doden iets te maken hebben met het Nederlandse drugscircuit. In Brabant en Limburg wordt veel drugs geproduceerd.