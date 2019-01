Sterk jaar voor Philips, ondanks geopolitieke spanningen

Philips heeft een sterk jaar achter de rug, in lijn met de eigen doelstellingen voor omzetgroei en winstgevendheid. De omzet nam in 2018 toe met 5 procent naar 18,1 miljard euro. De nettowinst komt uit op 1,1 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro lager dan in 2017.

Operationeel ging het het gezondheidstechnologiebedrijf voor de wind, ondanks een zwak derde kwartaal. De orderportefeuille groeide met 10 procent, vooral in de medische apparatuur, zoals voor echografie en CT-scanners.

Het blijft voor het bedrijf laveren tussen turbulentie op de markten en wereldwijde geopolitieke spanningen, zoals handelsoorlogen en de dreigende brexit. Philips verwacht dat het in de loop van het jaar beter wordt en handhaaft de doelstelling van 4 tot 6 procent omzetgroei.

Aandeelhouders beloond

De lagere winst is voor een flink deel het gevolg van de verkoop en het afkoppelen in 2017 van de led- en lichtdivisie, die nu onder de naam Signify helemaal op eigen benen staat. Philips bezit nog 16,5 procent van de aandelen.

Verder gaat de onderneming de aandeelhouders belonen. Het dividend, de winstuitkering aan aandeelhouders, wordt met 6 procent verhoogd. Ook wordt er voor 1,5 miljard euro eigen aandelen ingekocht. Voor aandeelhouders is dat gunstig, omdat de winst dan over minder uitstaande aandelen verdeeld wordt.