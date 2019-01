Opnieuw enorme vissterfte in Australië

Honderdduizenden vissen zijn de afgelopen dagen doodgegaan in de Australische rivier Darling in de zuidoostelijke deelstaat New South Wales. Gevreesd wordt dat het einde van de sterfte nog niet in zicht is.

De rivier ziet op plekken wit van de dode vissen. Volgens inspecteurs zijn ze gestorven door zuurstoftekort, veroorzaakt door een plotselinge daling van de temperatuur na een lange periode van hitte.

Er zijn verschillende verklaringen voor de onderliggende oorzaken. Volgens de overheid is de ernstige droogte waarmee het land te maken heeft het probleem, maar experts en inwoners denken dat de sterfte wordt veroorzaakt door vervuiling van de Darling door de teelt van katoen. De rivier is onderdeel van het Murray-Darling-riviersysteem dat zich over duizenden kilometers en verschillende staten uitstrekt.

